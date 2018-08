8. díl - Jak rozeznat bolest u dětí a jak jim co nejefektivněji pomoct? <p>Dospělí většinou sami poznají, s jakou bolestí jim pomohou léky a kdy už je potřeba vyhledat lékaře. U dětí je to ale jiné. Především ty nejmenší, které ještě neumí mluvit, rodičům jen stěží vysvětlí, že je rozbolela hlava nebo bříško. Jak bolest u dětí poznat a jak jim co nejrychleji pomoct?</p>