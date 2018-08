ODSTÍNY BOLESTI, 10. DÍL: Sportovním úrazům je potřeba předcházet! Stačí, když budete dbát na základní rady

Přetržené vazy, natažené svaly, záněty šlach, zlomeniny. Asi nejčastější zranění sportovních amatérů, kteří mají na sport čas tak maximálně dvakrát do týdne. A místo relaxu při tenisu nebo fotbalu si tak akorát ublíží a jsou na několik dnů až týdnů vyřazeni z běžného provozu. Nikdo si ale neuvědomuje, jak velký šok tělo má z jednorázového pohybu. Pokud už se nám při sportu stane nějaký úraz, proti akutním bolestem pomáhají analgetika a gely s obsahem ibuprofenu, ti tiší bolest, snižují otok a působí protizánětlivě. Až příště půjdete do práce nebo na nákup, nechte auto doma a udělejte si procházku. Myslete také na to, co jíte. Všechna tato malá rozhodnutí totiž mají vliv na to, jak dlouho bude vaše tělo fit.